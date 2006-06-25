Расписание матчей 1/8 финала ЧМ-2006

Расписание матчей 1/8 финала Чемпионата мира по футболу 2006 года выглядит следующим образом:

25 июня: Англия - Эквадор (Штутгарт); Португалия - Нидерланды (Нюрнберг).

26 июня: Италия - Австралия (Кайзерслаутерн); Швейцария - Украина (Кельн);

27 июня: Бразилия - Гана (Дортмунд); Испания - Франция (Ганновер).

Победители этих пар выйдут в четвертьфинал, матчи которого пройдут 30 июня и 1 июля.

В 1/8 финала не пробилось ни одной азиатской сборной. Всего по одной команде представляют на этой стадии Африку (Гана) и Восточную Европу (Украина).