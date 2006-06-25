Расписание матчей 1/8 финала ЧМ-2006
10:00, 25 июня 2006Политика
3364 0
Украина сыграет со Швейцарией
Расписание матчей 1/8 финала Чемпионата мира по футболу 2006 года выглядит следующим образом:
25 июня: Англия - Эквадор (Штутгарт); Португалия - Нидерланды (Нюрнберг).
26 июня: Италия - Австралия (Кайзерслаутерн); Швейцария - Украина (Кельн);
27 июня: Бразилия - Гана (Дортмунд); Испания - Франция (Ганновер).
Победители этих пар выйдут в четвертьфинал, матчи которого пройдут 30 июня и 1 июля.
В 1/8 финала не пробилось ни одной азиатской сборной. Всего по одной команде представляют на этой стадии Африку (Гана) и Восточную Европу (Украина).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter