ЕС будет внимательно следить за ситуацией вокруг задержанного на Банковой Притуленко

Об этом УНИАН сообщили в Представительстве ЕС в Украине.

Как говорится в сообщении, сегодня Посол ЕС Ян Томбинский встретился с командой защитников Притуленко.

Адвокат Притуленко сообщил Представительству ЕС детали дела своего клиента, в частности юридические недостатки, которые имели место во время задержания и судебного процесса. Отмечалось, что дело Притуленко может быть потенциальным примером применения выборочного правосудия.

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«Посол Томбинский заявил, что Представительство ЕС будет детально следить за ситуацией вокруг Притуленко и подобными делами», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Киеве с 21 ноября 2013 года проходят многотысячные акции против политики украинской власти, которая отказалась от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

В декабре милиция Киева задержала 9 активистов по делу о массовых беспорядках на Банковой возле Администрации Президента 1 декабря. Суд на два месяца арестовал их.

Впоследствии 8 активистов были освобождены из-под стражи. Притуленко суд отказывается освободить.

Как известно, в конце декабря ВР приняла, а Президент подписал Закон ”Об устранении негативных последствий и недопущении преследования и наказания лиц относительно событий, имевших место во время проведения мирных собраний”. Он вступил в силу 26 декабря.

Закон предусматривает освобождение от ответственности лиц, которые были участниками акций протеста и массовых мероприятий, начиная с 21 ноября 2013 года. Все уголовные и административные производства, открытые по данным событиям, подлежат закрытию. Кроме того, лица, которые были привлечены к уголовной ответственности за вышеуказанные события, должны быть освобождены от ответственности.