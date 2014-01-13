Немецких пивоваров оштрафовали на ?106 млн за ценовой сговор

Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, сообщает Лента.ру.

Антимонопольщики оштрафовали пять компаний — Bitburger, Krombacher, Veltins, Warsteiner и Barre. Кроме того, штрафы выписали лично семи гражданам, которые, по мнению управления, несут персональную ответственность за нарушения.

Расследование продолжается в отношении еще минимум шести пивоварен. Anheuser-Busch InBev — крупнейшей пивоваренной компании мира — удалось избежать наказания, так как организация сообщила антимонопольщикам о сговоре.

Как пояснил глава ведомства Андреас Мундт (Andreas Mundt), нарушители координировали свои действия при личных встречах и по телефону. В 2006-2008 годах они договорились о повышении стоимости 100 литров разливного пива на пять-семь евро. В 2008 году участники картеля условились, что повысят цену бутылочного пива на один евро за ящик (20 бутылок).

Германия — крупнейший производитель пива в ЕC; в этой стране работают более 1,3 тысячи пивоварен. Насчитывается более пяти тысяч марок немецкого пива. Вместе с этим потребление этого напитка в ФРГ неуклонно снижается с 80-х годов. По данным статистической службы ФРГ, в 2012 году в Германии было продано 96,5 миллиона гектолитров пива, тогда как в 2001 году этот показатель составлял 107,8 миллиона гектолитров.