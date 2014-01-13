Лидеры оппозиции не контролируют всего происходящего на Майдане - эксперт

Такое мнение в комментарии телеканалу «Рада» высказал политолог Владимир Цибулько.

Так, по словам эксперта, Автомайдан и ранее проведенный Форум майданов в Харькове, представляли автономные движения, не подчиняющиеся лидерам оппозиции.

«Посмотрите, какую истерию закатали лидеры политического Майдана по поводу проведения в Харькове гражданского Форума майданов Украины. Несколько дней информационной истерии засвидетельствовали, что после факельного шествия Свободы Майдан не является чем-то однородным, целостным. Хотя он не был однородным и целостным до сих пор, но фактически после 1 января Майдан расслоился в несколько плоскостей», - сказал он.

Цибулько отметил, что каждая из них начинает формировать внутреннее самоуправление и жить по собственным законам.

Политолог сетует, что подобная ситуация может привести к политической турбулентности и расколу Евромайдана.

«Мы имеем ситуацию, когда один Майдан превращается на наших глазах в триста майданов, в своеобразную махновщину. Мы рискуем попасть в такую зону турбулентности, где контроля и организованного протеста у нас уже не будет. Будет много неорганизованных протестов, ввести их в контролируемое русло будет невозможно», - убежден эксперт.

В связи с этим политолог усомнился в реалистичности намерений оппозиции подготовить план действий и сформировать новую команду Евромайдана.