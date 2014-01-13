Совет ВО «Майдан» начал разрабатывать стратегию развития страны до 2025 года

Совет Всеукраинского объединения «Майдан» начал разрабатывать стратегию развития страны до 2025 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Штабе национального сопротивления заявил член совета «Майдана» Игорь Жданов.

«Мы считаем, что Майдан и совет «Майдана» способны подготовить такой серьезный документ, который определит судьбу страны до 2025 года. Этот документ послужит основой для тех политиков, которые придут к власти после президентских выборов», - сказал Жданов.

Он добавил, что возглавит рабочую группу, которая будет разрабатывать стратегию, Игорь Колиушко.

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Кроме того, Жданов сообщил, что на заседании совета ВО «Майдан» обсуждались вопросы блокирования правительственных кортежей.

По словам Жданова, еще нет плана, чей кортеж начнут блокировать первым, однако, по его личному мнению, первым объектом для пикетирования должен стать кортеж Президента.