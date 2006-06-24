Костенко подал в отставку

Украинская народная партия не воспринимает политику руководства государства относительно отстранения представителей партии от должностей в исполнительной власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Юрий КОСТЕНКО, который сегодня подал в отставку с должности председателя УНП, сказал журналистам по итогам VIII внеочередного съезда партии.

Ю.КОСТЕНКО отметил, что в выступлениях на съезде звучали критические замечания относительно отстранения однопартийцев Василия ЧЕРВОНИЯ и Евгения ЖОВТЯКА от должностей председателей Ривненской и Киевской облгосадминистраций, поскольку в период их руководства эти области имели одни из наивысших социально-экономических показателей среди областей Украины.

Он также отметил, что около 50 руководителей районных государственных администраций вынуждают писать заявления об увольнении по собственному желанию.

«Такая политика противоречит вкладу УНП в победу национально-демократических сил и Президента Виктора ЮЩЕНКО. Такая политика не соответствует провозглашенным принципам, что во власти должны работать порядочные, честные, преданные патриоты», - сказал Ю.КОСТЕНКО.