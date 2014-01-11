В Харькове Первый всеукраинский форум Евромайданов проходит в церкви

Как передает корреспондент УНИАН, форум начался с двухчасовой задержкой.

Перед этим форум не смог начаться в помещении автомобильно-дорожного техникума и храме Святого Ивана Богослова УПЦ КП.

Мероприятие открыли писатели Сергей Жадан и братья Виталий и Дмитрий Капрановы. Для участия в форуме зарегистрировались 119 делегатов из 21 области и АР Крым. Как только форум начался, журналистам в зале организаторы мероприятия заявили, что храм штурмуют “титушки”.

Сейчас дверь в храм заперта.По словам организаторов форума, перед входом стоят несколько десятков спортивного телосложения молодчиков.