В Харькове Первый всеукраинский форум Евромайданов проходит в церкви
14:52, 11 января 2014Политика
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Делегаты форума начали заседание в Свято-Дмитриевском Храме Украинской Автокефальной православной церкви.
Работу форума хотели сорвать неизвестные
Как передает корреспондент УНИАН, форум начался с двухчасовой задержкой.
Перед этим форум не смог начаться в помещении автомобильно-дорожного техникума и храме Святого Ивана Богослова УПЦ КП.
Мероприятие открыли писатели Сергей Жадан и братья Виталий и Дмитрий Капрановы. Для участия в форуме зарегистрировались 119 делегатов из 21 области и АР Крым. Как только форум начался, журналистам в зале организаторы мероприятия заявили, что храм штурмуют “титушки”.
Сейчас дверь в храм заперта.По словам организаторов форума, перед входом стоят несколько десятков спортивного телосложения молодчиков.
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