В Харькове проведение форума Евромайданов под угрозой срыва

Как передает корреспондент УНИАН, около 12.30 к участникам форума, которых организаторы начали заводить в актовый зал техникума, подошел мужчина, который представился директором техникума Анатолием Перевозником. Мужчина в ультимативной форме попросил людей покинуть помещение.

“Я вам говорю: покиньте помещение, потому что вы здесь находитесь на незаконных основаниях”, - сказал Перевозник.

В то же время работница техникума отметила, что “произошла накладка, и в этом помещении должно проходить другое мероприятие”.

В эти минуты все участники форума стоят на площадке перед техникумом.

Двери в учебное заведение закрыты.

Журналистов внутрь не пускают.

Как сообщал УНИАН, 11-12 в Харькове должен состояться Всеукраинский форум Евромайданов.

Организаторы мероприятия до последней его минуты держали место его проведения в строгой секретности.