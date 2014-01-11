В Харькове проведение форума Евромайданов под угрозой срыва
В Харькове делегатов Первого всеукраинского форума Евромайданов попросили покинуть актовый зал автомобильно-дорожного техникума, в котором должно было начаться пленарное заседание съезда.
Как передает корреспондент УНИАН, около 12.30 к участникам форума, которых организаторы начали заводить в актовый зал техникума, подошел мужчина, который представился директором техникума Анатолием Перевозником. Мужчина в ультимативной форме попросил людей покинуть помещение.
“Я вам говорю: покиньте помещение, потому что вы здесь находитесь на незаконных основаниях”, - сказал Перевозник.
В то же время работница техникума отметила, что “произошла накладка, и в этом помещении должно проходить другое мероприятие”.
В эти минуты все участники форума стоят на площадке перед техникумом.
Двери в учебное заведение закрыты.
Журналистов внутрь не пускают.
Как сообщал УНИАН, 11-12 в Харькове должен состояться Всеукраинский форум Евромайданов.
Организаторы мероприятия до последней его минуты держали место его проведения в строгой секретности.