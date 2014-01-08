Продажи новых легковых автомобилей в Украине в 2013 году сократились на 7,4%

«По итогам 2013 года усилиями всех операторов было реализовано 201,566 тыс. единиц новых легковых автомобилей, что на 7,4% меньше, чем за 2012 год, когда покупателям было передано 217,581 тыс. единиц автомобилей», - говорится в сообщении.

Согласно данным группы, в декабре все дилеры реализовали 16,209 тыс. единиц новых автомобилей, при этом декабрьские показатели продаж сократились по сравнению с декабрем 2012 года на 16%.

«Более того, продажи новых автомобилей в декабре были наихудшими за последние 4 года. И лишь в 2009 году был зафиксирован показатель ниже - 12 тыс. авто в декабре», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в ноябре продажи новых автомобилей в Украине сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 42% - до 19,285 тыс. штук.

В 2012 году продажи новых автомобилей в Украине снизились впервые за последние три года – на 1,5%, до 217,403 тыс. единиц.

Напомним, в США по итогам 2013 года было продано 15,6 млн автомобилей, что на 8% больше, чем в 2012 году.