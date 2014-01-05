СМИ: Паломников под Межигорьем "охраняли" 17 автобусов c Беркутом (фото, видео)

Об этом сообщили активисты акции на своей странице в Facebook.

"На полтора десятка паломников стояло 17 автобусов с со спецподразделением "Беркут", - отметили активисты.

По их сообщению, у "Беркута" появилась информация, что 5 января на литургии "будет очень много людей".

"После литургии священник попытался провести паломников к "Владимирским дубам", под которыми Тарас Шевченко писал свои стихи. Но паломников не допустил один из руководителей "Беркута" Киевской области", - отмечают активисты.

"Хотя это очевидное нарушение Конституции, священник и паломники не пошли на конфликт", - отмечается в сообщении.

Во время возвращении с литургии представитель " Беркута " применил силу к паломнику, стараясь не дать ему сфотографировать надпись на их автобусе "Нас Рать".

На 6 января паломники на 12:30 запланировали Вертеп у Межигорья, для которого собираются в центре с.Новые Петровцы. Среди участников вертепа будут певцы известных фолк-групп.

Кроме того в 17:00 в Храме Преображения Господня возле источника начнется предрождественская служба.

Источник: Украинская правда