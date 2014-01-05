В Ривне избили активиста Евромайдана

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД Украины в Ривненской области, сегодня утром в милицию Ривне поступил телефонный звонок от Примака, который заявил, что к нему на площади Независимости в Ривне в 5.40 пристали двое неизвестных мужчин, которые ударили его по лицу. В милиции данный факт внесли в Единый реестр и открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

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Заявитель от прохождения судебно-медицинской экспертизы на наличие телесных повреждений и обследования на состояние опьянения отказался, и сообщил, что участником уголовного процесса быть не желает, однако попросил принять немедленные меры для установления лиц, причастных к инциденту, говорится в сообщении.