В оппозиции заявляют о нападении на активиста Евромайдана в Кривом Роге

Об этом журналистам сообщил представитель Криворожской городской организации партии.

Нападение произошло возле дома, где проживает активист. Шалаеву нанесли удар сзади по голове и, повалив на землю, несколько раз ударили по туловищу. В это время в подъезде дома сработал домофон, который спугнул нападавших и они бросились прочь.

По словам источника, Шалаев в больницу не обращался, а сегодня обратился с заявлением о нападении в милицию.

Также в Криворожской организации партии «УДАР» сообщили, что в воскресенье неизвестными был поврежден автомобиль еще одного активиста Евромайдана, а сегодня были порезаны шины на легковом автомобиле руководителя фракции "Батькивщина" в Криворожском горсовете Веры Вернигор. На этом автомобиле она собиралась ехать встречать Новый год на Евромайдан в Киев.

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В Криворожских организациях партий "УДАР" и "Батькивщина" считают, что все указанные события, связаны с политической деятельностью активистов.

По информации отдела по связям с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области, в органы внутренних дел Кривого Рога не поступали заявления от активистов местного Евромайдана по поводу произошедших событий.