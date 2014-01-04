В Грузии появилось Министерство примирения и гражданского равноправия

Министерство по вопросам реинтеграции Грузии сменило свое название. С первого января ведомство именуется Министерством примирения и гражданского равноправия, сообщает «Новости-Грузия».

Первого января были введены в действие поправки к Конституции страны, в соответствии с которыми министерство должно решать совсем иные задачи – отныне оно не станет пытаться реинтегрировать осетинский и абхазский народы в состав Грузии, его цель – помириться с населением мятежных территорий.

Министр «примирения» Паата Закареишвили считает, что прежняя политика была ошибочной: «Реинтеграция – это одна из составных частей урегулирования конфликта. Но для начала конфликт надо урегулировать и только потом браться за реинтеграцию».

Бывший председатель парламентской комиссии по восстановлению территориальной целостности Грузии Шота Малашхия уверен, что новое название министерства – это подмена, уводящая внимание от правовых реалий конфликта: «Во-первых, нужно сказать, что по всем международным документам эти территории оккупированы. И на этих территориях произошла этночистка. Исходя из этого, необходимо, чтобы термин «реинтеграция», с которым не было никаких юридических проблем, оставался неизменным. Это не этнический конфликт, а проблема России и Грузии. Россия оккупировала эти территории, так что нужно исходить из международного права, а не выдумывать какие-то названия».

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Политолог Ника Читадзе также скептически смотрит на то, что отныне в состав правительства входит Министерство примирения.

Эксперт не против налаживания взаимоотношений между оставшимися по разные стороны баррикад народами, однако считает, что одно лишь название вряд ли способно примирить людей: «Многое зависит от той стратегии и тактики, которую будут выбирать новые власти Грузии в отношении России, Абхазии, Цхинвальского региона и внутри Грузии. Мы должны развивать демократические институты».

Идея гражданского равноправия, которая также нашла отражение в новом названии министерства, по словам главы ведомства Закареишвили, адресована тем гражданам Грузии, которые не считают себя сегодня таковыми.