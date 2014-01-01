Милиция не зафиксировала грубых нарушений в ходе празднования Нового года

Как сообщает Управление связей с общественностью МВД Украины, 31 декабря 2013 года не территории государства состоялось почти 1,2 тысяч новогодних массовых мероприятий с участием почти 730,7 тыс. человек.

Охрану общественного порядка обеспечивали более 12,6 тыс. работников органов внутренних дел.

Наиболее многолюдные мероприятия состоялись на территории Днепропетровской области (в 43 мероприятиях приняли участие 165 тыс. человек) и в Харьковской области (почти 90 тыс. человек приняли участие в 34 торжествах).

Грубых нарушений общественного порядка во время проведения массовых мероприятий не допущено.

1 января 2014 года на территории государства запланировано проведение более 424 новогодних массовых мероприятий с участием почти 290 тыс. граждан.

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Работники милиции обращаются к гражданам с просьбой сохранять спокойствие и соблюдать закон, относиться друг к другу толерантно, не нарушать общественный порядок и способствовать работникам милиции в выполнении их функций по охране правопорядка.