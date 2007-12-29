Сегодня Тимошенко расскажет украинцам о самом интересном

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сегодня, 29 декабря, в 21.15 выступит на Первом национальном канале.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Ю.ТИМОШЕНКО.

По данным пресс-службы, в эфире телеканала премьер-министр проинформирует о размере зарплат и пенсий, о возвращении утраченных сбережений. Также Ю.ТИМОШЕНКО сообщит, как будет помогать государство детям войны и семьям с детьми и чего ожидать крестьянам от нового правительства.