Сегодня Тимошенко расскажет украинцам о самом интересном
15:02, 29 декабря 2007Политика
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Зарплаты, пенсии, возвращение сбережений...
Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сегодня, 29 декабря, в 21.15 выступит на Первом национальном канале.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Ю.ТИМОШЕНКО.
По данным пресс-службы, в эфире телеканала премьер-министр проинформирует о размере зарплат и пенсий, о возвращении утраченных сбережений. Также Ю.ТИМОШЕНКО сообщит, как будет помогать государство детям войны и семьям с детьми и чего ожидать крестьянам от нового правительства.
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