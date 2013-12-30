МИД: Среди погибших в результате теракта в Волгограде украинцев нет

Граждан Украины, по предварительным данным, нет среди погибших и пострадавших в результате двух терактов в Волгограде.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

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"По предварительным данным, нет граждан Украины среди погибших и пострадавших (во время теракта в понедельник), но информацию продолжаем уточнять", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Волгограде 29 и 30 декабря произошли два теракты - на вокзале и в троллейбусе. В общей сложности погибли более 30 человек, порядка 70 ранены.