В Макеевке горела церковь
10:24, 30 декабря 2013Политика
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В Макеевке Донецкой области горела церковь. Погибших и пострадавших нет.
Фото : alexandr-hram.ru
Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, информация о возникновении возгорания по ул. Балканской в г. Макеевка поступило в 06:20 сегодня, 30 декабря.
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По указанному адресу прибыли 25 человек личного состава и 6 единиц техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и приступили к гашению. Пожар локализовали в 07:24, ликвидировали в 07:57.
Пламя уничтожило кровлю здания на площади 250 кв. м, повредило кровлю на площади 200 кв. м, алтарь. Причина возникновения возгорания устанавливается.
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