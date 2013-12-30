В Макеевке горела церковь

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, информация о возникновении возгорания по ул. Балканской в г. Макеевка поступило в 06:20 сегодня, 30 декабря.

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По указанному адресу прибыли 25 человек личного состава и 6 единиц техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и приступили к гашению. Пожар локализовали в 07:24, ликвидировали в 07:57.

Пламя уничтожило кровлю здания на площади 250 кв. м, повредило кровлю на площади 200 кв. м, алтарь. Причина возникновения возгорания устанавливается.