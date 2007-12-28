Верховная Рада проголосовала бюджет

Верховная Рада Украины приняла закон «О Государственном бюджете Украины на 2008 год и внесении изменений в некоторые законодательные акты».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 235 из 438 народных депутатов, зарегистрированных в зале. В частности, из фракции БЮТ проголосовали 156 депутатов, из фракции “Наша Украина – Народная самооборона” – 71, из фракции КПУ – 8.

Не голосовали в полном составе фракции Партии регионов и Блока Литвина.

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