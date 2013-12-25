В Киеве воспитательницу приговорили к штрафу в 850 грн за избиение детей

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Дарницкого района Киева.

«Учитывая искреннее раскаяние подсудимой и полное признание ею вины, суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов, что составляет 850 грн», - проинформировали в прокуратуре.

Как отметили в пресс-службе, инцидент с избиением детей произошел в мае этого года в дошкольном учебном заведении № 138 на ул. Ревуцкого.

«Во время дневного сна двое воспитанников старшей группы баловались и громко смеялись в спальне. Разозлившись из-за их поведение, воспитательница схватила детские тапочки и начала бить ими малышей по лицу и телу.

В последующем, пытаясь скрыть следы преступления, женщина отвела детей в уборную комнату и подвела под холодный душ, а покрасневшие пятна на их коже замазала мазью», - говорится речь в сообщении.

Вечером, заметив на теле мальчиков следы от ударов, родители сразу же обратились к врачам и правоохранителям.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, дети получили легкие телесные повреждения в виде кровоподтеков на лице и теле именно в результате инцидента.

Во время судебного заседания воспитательница полностью признала свою вину в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 125 УК Украины – «Преднамеренное легкое телесное повреждение».