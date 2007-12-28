Ющенко хочет полностью переделать Конституцию

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Марина СТАВНИЙЧУК заявляет, что Президент Виктор ЮЩЕНКО считает необходимым обновить всю Конституцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила на брифинге в Секретариате Президента.

По словам М.СТАВНИЙЧУК, глава государства считает конституционную реформу одним из приоритетов 2008 года, поскольку политическая практика выявила значительное несовершенство действующей редакции Основного Закона.

Заместитель главы Секретариата Президента напомнила, что 27 декабря Президент Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ о создании Национального конституционного совета с целью подготовки нового текста Конституции Украины.

М.СТАВНИЙЧУК также заметила, что разработчики новой редакции Основного Закона планируют использовать опыт конституционных процессов в европейских странах. «Это будет Конституция не постсоветского образца, а современного европейского государства», – сказала она.