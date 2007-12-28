В НУ-НС готовы пойти наперекор Ющенко, но в обмен на дату

Фракция НУ-НС готова согласиться на продление моратория на продажу земли до принятия необходимого законодательства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО.

Он отметил: «Мы можем пойти навстречу тем, кто требует моратория на продажу земли, хотя мы четко понимаем, что никакого де-факто моратория на продажу земли не существует».

По словам В.КИРИЛЕНКО, если поехать в любую область Украины, то выяснится, что земля продается, особенно вокруг областных центров и Киева. Он отметил: «Мы узнаем, что она (земля – УНИАН) давно уже продана, или перепродана». По его словам, это только название, а де-факто моратория давно не существует.

Как сказал В.КИРИЛЕНКО, фракция НУ-НС может согласиться на продление моратория до того времени, пока не будут приняты законы, которые разблокируют все механизмы относительно рынка земли. По его словам, идет речь, в частности, о принятии закона о рынке земли, окончательном принятии закона о государственном земельном кадастре, об оценке земли. «Если мораторий, то тогда должна быть определена конкретная дата, до которой парламент должен принять земельное законодательство», - отметил В.КИРИЛЕНКО.

Напомним, что вчера во время пресс-конференции Президент Виктор Ющенко высказался категорически против продления моратория на продажу земли.