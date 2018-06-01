Пресс-конференция Президента Украины (стенограмма)

Пресс-конференция Президента Украины Виктора Ющенко, посвященная итогам года, началась в 18.00 и длилась два часа. На протяжении пресс-конференции состоялись поочередные включения с вопросами Президенту из Львова, Полтавы, Донецка и Симферополя, где за ходом вопросов и ответов у режиме телемостов наблюдали журналисты местных изданий. Также были поставлены вопросы, которые прислали для Президента пользователи Интернета (Всего через Интернет было прислано около 8 тысяч вопросов).

Вопрос, который чаще всего ставился в Интернете. - Господин Президент, как пропатчить KDE2 под FreeBSD? Уважаемые друзья, пропатчить могут помочь программисты Секретариата Президента в разных операционных системах. Второй вариант - советовал бы пользоваться новым программным обеспечениям и не морочить себе голову.

Донецк. Татьяна Верба, Павлоград. Экологический вопрос. В Павлограде хранится 5 тыс. тонн топлива. Прошла информация, что американская сторона будет финансировать эту программу.

- До недавнего времени был компонент международной помощи. В последнее время она не работала. Мы выставляем требования об обеспечении технических условий к международному финансированию этой программы. В январе эта программа приобретает новую актуальность и новые возможности...

- Если мы о национальных приоритетах, как вы думаете, сколько времени нужно, чтобы часть наших политиков избавилась от комплекса неполоценности по отношению к русскому языку, к российскому истеблишменту и сколько мы будем искажать историю? На январь готовится Северодонецк-2. Богатырева будет принимать участие как секретарь СНБО или это уже же все-таки это будет другой персонаж к проведению?

- Кстати, Раиса Васильевна присутствует и она может дать ответ.

Какой ответ может давать Украина, зависит от украинского общества, от нашей причастности к нашей истории. Для меня кажется же большей проблемой, чтобы украинцы поняли, что у них есть собственная история, и нам не нужно учителей. Это наш внутренний вопрос. Мы научимся уважать собственную историю. Убежден, что украинское общество должно знать одно - на лжи консолидацию не добудешь в борьбе, и потому когда мы говорим об этих вопросах, то рассматриваем в одной ключевой проблеме - нас сотнями лет приучали, что мы разные, нас разъединяли, очень много лет держали нацию в конфронтации. Нужно дать возможность нации ставить перед собой задачи, и поэтому как важно нам знать свою историю, то это один из способов консолидации, грань понимания, что тема политической стабилизации - это ключевой вопрос и это влияет на наш прогресс или на регресс. История противостояния, натравливания, история искусственного навязывания проблем русского языка, интеграционных процессов наши общенациональные приоритеты должны объединять, и тем консолидированнее будет нация и консолидация политиков. Потому я удивляюсь некоторым тональностям, некоторым содержательным комментариям. Возможно это связано с выборами, но хотел бы апеллировать к собственному обществу. Давайте привыкнем, что мы украинцы, что у нас есть славная история и что у нас история в 500-800 лет борьбы за независимость. Многие не хотели видеть историю ВКП(б), хотели научить собственной истории. Такая постановка мне не нравится, я понимаю, что проблема в украинском обществе – насколько у нас хватит мудрости, силы, что мы являемся независимым государством, украинская нация, и она живет в очень жестком мире.

Второй вопрос - я его прокомментирую в таком контексте: я хорошо знаю, насколько в искусственном противостоянии была богата история новейшей независимости. Я был в оппозиции, я работал в украинском парламенте, я хорошо могу засвидетельствовать сколько тем привнесено, чтобы мы вели диалог или споры не по сути, а по форме. Я убежден, что Северодонецк -2 не повторится. Мы уже это прошли, и если говорить конкретно о Раисе Васильевне, то хотел бы сказать одно, что возможно это один из определенного ряда лиц человек, который, думаю, уже давно отказалась от болезни регионализма. Я уважаю позицию как ее, так и других коллег в ПР, которые имеют другую достаточно конструктивную позицию.

- Добрый вечер, Ольга Бабий. Господин Президент, благодарю, что вы возвращаете к нашей истории и культуре. Конечно, мы привыкли, что очень многие из правительственных чиновников не хотели Украину в Европе. В 2008 году мы войдем в европейские структуры, войдем ли в тот мир, который ожидает нас и к которому стремится Украина?

- Благодарю за данный вопрос, и хотел бы сказать, что если мы говорим о европейском векторе, то тот диалог, который мы ведем с институтами, - самый активный. Февраль - последний месяц, когда Украина не будет членом ВТО. Членство в ВТО - это знаковый вопрос, который позволит поднять планку валового экономического продукта. Мы в 2008 году во втором полугодии при французском председательстве завершим проект Европейского союза в содержательной части соглашения.

Это ключевые темы в евроинтеграционных процессах. Параллельно мы говорим о теме, которая касается входа в европейскую энергетическую систему. Это одна из прикладных интеграций, которая обеспечит Украине в направлении Евросоюза. Это вопросы более рационального энергетического рынка, транзитной сети, запуска нефтепровода Броды-Одессы, транзит бакинской нефти в страны Европейского союза.

Первое и второе полугодие. Это очень динамичный период.

- Как Вы объясняете награждение Потебенько, Колесникова, Приндюк и др. людей, которые запятнали себя в глазах общественности, государственными наградами? Кто готовит Вам представления на награждение и не устарел ли этот механизм?

- Отмечу, что я не хочу формировать деятельность Президента Украины исключительно в черных или белых тонах или в рамках отношений к той или иной коалиции. Убежден, нужно должным образом оценивать те процессы, которые происходят в разных политических лагерях, если они несут общественную пользу.

Поэтому, если говорить, например, о господине Колесникове, я считаю, что этот человек в период, когда мы были в кризе противостояния в парламенте и искали демократический способ решения вопроса, была заслуга многих людей, в т.ч. из провластной тогда Партии регионов, которые, на мой взгляд, заняли конструктивную позицию и поддержали демократический способ урегулирования этого конфликта. Мне кажется, что сегодня этот человек другой, в том числе, в отношении болезни регионализации, которая была присуща еще несколько лет назад упомянутой политической силе. Этот человек много делает, чтобы диалог между властью и оппозицией шел и был конструктивным.

Есть процедура подготовки предложений по награждениям, которая проходит соответствующие структуры. Представления, которые получает Секретариат Президента, поступают от общественных инициатив, правительственных или парламентских. Люди, которые готовят проект решения, контактируют с политическими, государственными исполнительными и др. структурами. Возможно, не всегда эти решения удачны. Возможно, нужно подумать, как усовершенствовать этот процесс. Но указанные подразделения проводят колоссальную работу. Я обращу внимание на эти позиции.

Чернигов, газета "Деснянская правда". - Виктор Андреевич, каким образом вам видится возвращение сбережений населения? Какие перспективы этого, в следующем году в частности, и как это корреспондируется с сегодняшними намерениями правительства? - Возможно, стоит начать ответ на этот вопрос с того, что решением 1996 года сумма, которая подлежит компенсации, - по методике, которую я не хотел бы комментировать, - 132 миллиарда гривен, что приблизительно отвечает сегодня более чем полугодичному общенациональному бюджету. Я понимаю все истоки политических решений, как и почему они вносились, но, с другой стороны, я убежден в том, что значительная часть потерянных сбережений людей относится сегодня к государственному долгу Украины. Подчеркиваю, что это не обязательство и проблема какой-то одной политической силы или коалиции - а Украинского государства.

Это первый факт. Второй факт - с 2000 года Украина реально начала выплачивать этот долг. Тогда в бюджет 2000 года мы впервые внесли полмиллиарда гривен на погашение этого долга. В бюджете 2008 года предложено осуществить выплаты 6 миллиардов наличными и 2 миллиарда - коммунальными зачетами.Я исхожу из того, что государство должно добросовестно исполнять свои обязатеьства и найти тот механизм и график процедуры, по которым мы обеспечим их выполнение перед населением.

Это один очень важный момент - мы исходим с того, что правительство и те стороны, которые обеспечивают выполнения этой процедуры, должны исходить из того, что это никоим образом не должно дестабилизировать экономическую ситуацию. Другими словами, мы говорим о том, что цифры стабилизации, заложенные в бюджет 2008 року - уровень дефицита не больше 2%, уровень обесценивания денежных доходов населения должен составлять 9,6%, курс национальной гривни должен оставаться стабильным. Это те условия, которые есть в рамках бюджета-2008, которые не обсуждаются и которые будут акцептированы в рамках бюджета. И в этих рамках должно действовать правительство. Откровенно говоря, я советовал бы всем серьезно отнестись к этому вопросу, начиная с реальности всех источников - финансовых, монетарных, ценовых последствий этой операции. Я призываю парламент и правительство, идя дорогой выплаты сбережений украинскому населению, руководствоваться, безусловно также и тем, чтобы это не дестабилизировало макроэкономическую, фискальную, бюджетную и другую ситуацию на рынке. Этот вопрос не простой и не легкий, но и Президент, и Верховная Рада, и Правительство выступают партнерами в его решении. И мы будем искать оптимальные способы, которые бы, во-первых, удовлетворили потребности людей, а параллельно помогли получить экономическую стабильность на украинском рынке. Выплаты будут происходить в рамках, предусмотренных бюджетом, и я не сторонник муссирования и разных спекуляций на этой теме.

- Елена Гитлянская, УНИАН. Готовы ли вы назвать фамилию человека, которого вы подадите на должность генпрокурора? Когда можно ожидать представления? Много говорится, что нужная новая Конституция. Когда будет реальная работа над совершенствованием?

- Я думаю, мы должны исходить из того, что парламентский кризис, который отнял много перспектив у України в контексте экономическом, финансовом, торговом в 2007 году, подводит к выводу, что принятие новой редакции Конституции и устранение конституционных противоречий, которые принесены реформой декабря 2004, - неотложный национальный вопрос. Первый момент. Я внимательно отношусь к инициативам, которые сегодня существуют по данному вопросу у разных политсил, в частности парламентские и общественные инициативы, и вижу такую логику в этом процессе. Я убежден, что первый шаг по формированию новой редакции Конституции должен сделать национальный конституционый совет, который должен быть сформирован из специалистов по конституционному праву, людей, представляющих правоохранительные организации, правозащитные организации, политические разные силы, общественные организации, людей, авторитетных в обществе. Нужно сформировать совет из лучших авторитетов в данном вопросе, пользующихся доверие в обществе. Конституция не должна писаться ни под кого. Нужны процедуры - прозрачные, открытые, которые бы благодаря этому вызывали доверие. Формирование такого плана в общих чертах национального конституционного совета - лучший ответ. Хуже, когда такая инициатива будет формироваться в рамках парламента. Это не компетенция парламента.

Шаг второй. Я не имею в виду, что парламент должен быть отлучен от формирования новой редакции. Я буду делать все, чтобы украинский парламент был введен в процесс формирования, чтобы получить тот политический акцепт, который нужно находить в силах, представляющих украинские партии. Это одобрение, которое должен получить проект в стенах парламента. Это сигнал, который могут дать политические силы и выразить свое отношение к этому. Это честный разговор между Президентом, парламентом и другими политсилами. Но убежден, что принимать Конституцию нужно после референдума. Когда мы пройдем эти ступени к процедуре: привлечем профессиональных людей, которые разработают ее концепцию, сформируем содержательную часть, потом обсудим, потом дадим парламенту, чтобы он высказался по существу данного вопроса. Как политический акцепт, не больше. Потом когда убедимся в этом материале, предлагаем обществу принять. Исходя из особенностей конституционного законодательства, актуальности темы, я бы видел такую логику. Хотя Президент Украины как одна из сторон, которая может инициировать конституционный процесс, готов прислушаться к любым другим инициативам. Цель - наши дети, внуки должны раз и навсегда получить честный ответ о формировании институционных отношений между всеми уровнями власти и достижении на этой основе глобальных основ политической стабильности Украины на много десятков лет. Это общенациональный вопрос, и я буду максимально открыт, чтобы к этому столу пригласить знаковые стороны.

Кадровые решения по генпрокуратуре и другим ведомствам. Сейчас шаг за шагом путем консультаций и учета позиции других сторон, участвующих в процессе, принимаются ответственные решения по кадровому обеспечению. Потому такой же механизм будет существовать и по генпрокурору.

Вопрос из Интернета. - Господин Ющенко, мне почти 20 лет. У меня жена и скоро будет ребенок, моя заработная плата - 1400 грн на месяц на троих. Как мы можем купить квартиру? - Это вопрос органов самоуправления и ответственности личной. Как Президент как я вижу ответ. Мы несколько недель назад на Полтавщине провели конференцию на тему «Доступное жилье». Как привнести в законодательство вопрос выделения бюджетных средств, чтобы решить за несколько лет радикально проблему. Вчера мы обсуждали эту тему на заседании правительства. Я не разделяю мнения о финансировании жилья - заложить в бюджет 3 млрд. средств для финансирования. Они разойдутся между двумя десятками ведомств. И когда мы говорим о значении вопроса, оно будет касаться клерков, служащих, которые находят короткий путь для использования этих средств. Программа должна начаться с того, что 3 млрд.грн. выделяются плюс еще 3 млрд. Суть законодательства: государство берет на себя одну треть обязательств по финансированию нового жилья. Человек, имеющий доход в среднем 1600 грн., обслуживает вторую часть своих обязательств в течение 20 лет. Органы местной власти для этого проекта бесплатно выделяют земельные участки. Бюджетные ведомства осуществляют инициативу за 30-40 процентов. Если мы хотим оптимизировать расходы, мы не должны столкнуться с платными земельными участками. Нужно создать благоприятные условия для учителей, медиков, офицеров, представителей культуры, ученых. Таким способом, если мы 4,5 млрд. концентрируем на одном счету, две трети берет на себя ипотечное учреждение, местные органы выделяют землю. Если исходить из этого, мы можем построить для 75 тысяч людей доступное жилье. Мы можем дать на треть ответ, как иметь доступное жилье. Распылять средства по министерствам и ведомствам и полностью растрачивать нерационально. Мы договорились, что за января-февраль мы должны урегулировать все имущественные вопросы, концентрируем 4 млрд. средств в бюджете и обеспечиваем вперед 75 тыс. семей жильем. У нас сейчас очередь на жилье - 1 млн семей. Поэтому, если эту программу в 3-4 года запустить масштабно, мы можем за ближайших 3-5 лет решить ключевую проблему с доступным жильем. Мы нашли полное согласие по этому вопросу у политических сил, у Правительства, парламента, и в ближайшие два месяца вы получите окончательные ответы на этот вопрос.

- Добрый вечер. Поздравляю с Новым годом. Состояние местной власти в Крыму вопиет, чтобы были внеочередные выборы. Насколько жива эта идея? Если да, то на какой срок они могут быть намечены? Крым знаменит прежде всего жуткими земельными проблемами. И не только разбазаривание, но и обычным гражданам также земельные участки вовсе не предоставляют. Нацсовет каждый раз дает только отписки мы ждали нового заседания СНБО, секретарь которого теперь Богатырева. А в Крыму власть у них для того, чтобы они занялись земельными проблемами полуострова. Доходит до человеческих жертв.

- Когда мы говорим о досрочных парламентских выборах - с самой первой минуты роспуска парламента и завершая всеми согласованными вопросами. Я не хотел бы продолжать вашу редакцию, что я добился своего. Я выполнил долг. Это недоверие к вам, а не только ко мне, - то, что происходила политическая коррупция, глумление над украинской конституцией, законом; наглость, с которой говорили об образовании большинства из 300 депутатов. Авторитарный режим - не только моей свободе угроза, но и украинской нации.

Что касается местных выборов или в Киева или любой территории. Первое - мы должны руководствоваться законом. Если игнорировать эту точку зрения, то будет перманентный конфликт на любом местном уровне. Потому если о системе и времени выборов, в том числе в органы местного самоуправления, действовать по Конституции в данном вопросе – я сторонник именно такой плоскости решения вопросов выборов в органы местного самоуправления. И всяческая поддержка будет оказана Президентом в том числе крымчанам.

Земля в Крыму, я думаю, что вы очень хорошо знаете, - в компетенции крымской исполнительной власти. Это не вопрос к Киеву или другому общенациональному институту. Мы говорим, что те проблемы, которые есть у Крыма по использованию земельных ресурсов, - это проблемы, которые были сформированы не сегодня, а в предыдущие годы и базировались на теневых коррупционных решениях самой власти. Мы провели два заседания СНБО по этому вопросу. Отчет по данному вопросу мы представили в СМИ, мы добились, что по 5000 случаям выделения земель были пересмотрены решения, наступила криминальная ответственность. Ситуация, которая есть сегодня, унаследована. Нам нужно скоординировать усилия несколько институтов. Это относится к политической деятельности крымской региональной местной власти. Многие конфликты, по которые идет противостояние, - это вызов. То, что сделала местная крымская власть, - значительную часть противостояния сегодня можно снять толерантным отношением в урегулировании. Я обратился к крымской власти в контексте последних событий, в частности чтобы крымская власть предложила план урегулирования этих вопросов, начиная от выделения земли под застройку храма, которая превратилась в конфликт между нацменьшинствами и некоторыми политсилами, заканчивая выделением земельных участков в той части, которая зарегистрирована в исполкомах. В течение 30-40 дней я получу реакцию по этому вопросу.

Во-вторых, земельные вопросы в СНБО в 2008 году относятся к самым актуальным проблемам. Также и контроль рынка земли, выделения участков в том числе и по Крыму. В марте будет заседание СНБО. Я поручу генеральному прокурору, дам поручение Службе безопасности проработать и внести предложения. Потому что эти предложения будет подавать исполнительная власть Крыма, и мы должны максимально урегулировать земельные вопросы.

- Определена ли дата заседания комиссии Ющенко-Путин? - В ближайшие дни у меня состоится разговор с Владимиром Путиным, и мы договоримся о дате моего визита. Этот визит, убежден, давно назрел и перезрел. Соответствующие договоренности, которые были до этого, пересмотрены не по вине украинской стороны.

В настоящее время Министерство иностранных дел Украины ведет переговоры с МИД России о времени моего визита в Россию. Этот вопрос будет решен на протяжении нескольких следующих дней. Кроме того, мой секретариат сотрудничает с российским посольством по организации этого визита. Поэтому в ближайшее время вы будете об этом информированы.

- Ляна Чок, Интерфакс. Цены на газ, возможность отказа от посредничества, о чем говорила Тимошенко, с Путиным что Вы будете обсуждать?

- Это очень сложный вопрос в плане ориентации на много вещей аналитического характера. Какие акценты сделать из того, что происходит по поставкам и цене за газ. Хотел привести так. Первое, кто ставит вопрос о поставке газа - должен помнить, что в Украине нет поставок российского газа - это среднеазиатский. Второе - что случилось на рынке Средней Азии? Несколько простых вещей, которые изменили рынок. В прошлом году нефтепровод из Казахстана в Китай. Регион получил новую альтернативу. Сегодня соглашение Туркменистана и Китая о строительстве аналогичного газопровода. Китай строит быстро. Это обстоятельства новых возможностей. В последнее время изменилась конъюнктура рынка в поставке газа в Украину. Газ, который в 2007-м из Туркменистана в Украину на границе с Узбекистаном был 100 дол., сегодня 135 дол. Потому я буду поддерживать оптимизацию газообеспечения, но вести себя ответственно. Обстоятельства, возникшие на рынке и Средней Азии, и России, - нужно более рационально использовать. За два года сократили потребление 67 млрд. куб. м, что будет и в этом году - эта тенденция правильна. В этом я вижу качественный ответ. С какой ценой живут страны на востоке Европы - меньше 190 дол. за тыс. куб м нет в ни одной стране, кроме Беларуси – там 139 цена, но газотранспортная система не принадлежит Беларуси. За все нужно платить. Наша политика оптимизации поставок и потребления и та ценовая политика, которая предлагается Украине, - это очень комбинированные и связанные величины. Задача одна - выйти на модель европейской цены и знать перспективу этого вопроса. Это и дорога, которую мы прошли, и сегодня никто не спрашивает, какая нефть и какая ее цена - это рыночные отношения. Предложение по нефти не является проблемным. То же самое должно быть и с газом. Потому советую вернуться в Украину и путем смелых шагов, эффективных программ по энергосбережению, альтернативных шагов. Но я расширил ответ, потому что ответ не только в цифре.

Донецк. Ростислав Сысоев, телекомпания «Юнион». Виктор Андреевич, не считаете вы ли поспешными шаги, направленные на принятие бюджета именно в этом году? Удастся ли правительству принять его в полноценном варианте? - Я, безусловно, считаю, что бюджет в таком виде, в котором он существует сегодня, не является совершенным. Но здесь важно обратить внимание, между чем и чем мы выбираем. Существуют определенные особенности предыдущего Закона о бюджете и ряда законодательных актов фискального характера.

С 1 января прекращается действие ряда фискальных норм. Иными словами, если мы до этого дня не принимаем никакого варианта бюджета, с 1 января мы к тем 7 миллиардов дефицита бюджета можем добавить еще 17-18 миллиардов и выйти на уровень дефицита 4,8-5,2%. Это будет ужасно для деловых кругов, для курса валют, для фондового рынка и тому подобное. Потому основной мотив, вокруг которого вчера шли консультации между ведущими политическими игроками, - бюджет несовершенный, нужно к нему вернуться. Он в значительной части опирается на то, что было подготовлено прежним правительством, плюс новые инициативы, в том числе социальные, привнесенные Президентом и правительством. Но в целом это не является тем лучшим ответом, каким мы бы хотели видеть бюджет-2008.

Потому мы вчера приняли решение, насколько я помню, единогласное: этот бюджет мы поддерживаем, засылаем его в парламент, он определяет процедуру рассмотрения и принимает его к субботе включительно. А затем, начиная с 10 января и приблизительно до середины февраля мы вырабатываем новую версию, и новую концепцию бюджета, уже детально проанализированную и министерствами, и ведомствами. И это, собственно, будет тот бюджет, по которому мы будем жить в 2008 году.

- Вопрос от интернет-аудитории, самый популярный по версии сайта ЛигаБизнесИнформ. Уважаемый Виктор Андреевич, вы заявили о намерении бывать на каждом заседании правительства Юлии Тимошенко. Вы не доверяете правительству, или хотите такой формы республики, как во Франции?

- Вы меня неправильно поняли.Я не намерен ходить на каждое заседание правительства. Мы исходим из того, что есть целый пакет вопросов, возникающих на каждом 2-3-м заседании правительства, которые относятся к вопросам общенациональной приоритетности, которые лучше акцептировать на заседании правительства при участии Президента и дать им политический и общественный толчок, чтобы они были полностью реализованы в стенах парламента или иным способом. Мы говорим, если есть вопросы, по которым позиция Президента важна, чтобы потом это не запрещать, не возвращаться к нему через месяц-полтора, когда он прошел все муки ада, лучше провести совместное заседание и выработать общую позицию. Процедурно сократить режим рассмотрения, сделать это на одной площадке в одном месте. Мы формируем повестку дня по вопросам, которые формируют основы наших национальных интересов в той или иной сфере, выделяем дни, когда будет заседать правительство по этим вопросам. По одному вопросу будет рассматриваться за 10-15 минут, и таким образом Президент засвидетельствует, что он участник решения, оказал ему свою поддержку. Дальше решение идет в парламент или иные институты, которые его будут выполнять. Таким образом можем мобилизировать силы, которые иначе не могут быть задействованы - правоохранительные органы, безопасности, или другие институты, которые не являются членами правительства, и их присутствие на заседаниях осложняется. Мы говорим о конструктивном режиме отношений и о тех вопросах, которые заслуживают внимания Президента. Я дал обещание, что я там буду, и мы будем рационализировать работу правительства. Каждый понедельник с начала 2008 года будут проходить взаимные консультации между президентом, премьером, председателем ВР в присутствии секретаря СНБО, совместно будет формироваться график заседаний СНБО, перечень вопросов, которые требуют решения этого института. Этот вопрос ставился и предыдущим правительством В. Януковича, но сейчас все стороны нашли возможность так увидеть этот вопрос и мобилизоваться.

- Львов. Лариса Велещук. Волынская гостелекомпания. Национальные приоритеты угольной отрасли на Волыни и на Львовщине и шахты на Волыни. 6 шахт закрыты, десятки строятся. Трудно из-за недофинансирования. Как должна развиваться отрасль и как обеспечить безопасность, как ускорить строительство 10-й шахты?

- Уровень финансирования угольной отрасли за последние три года растет, каждый год увеличиваем финансирование на 33-42 процента. Сегодня 5 млрд. направлены в поддержку угольной отрасли. Такая политика будет продолжена. Изменение конъюнктуры на продукцию энергетического рынка говорит о том, что угольная отрасль - одна из перспективных отраслей. Украина поворачивается лицом к этой отрасли. Мы сформируем основы в национальных приоритетах в данном вопросе. Для того чтобы угольная отрасль имела устойчивую динамику, нужен ряд решений, предусмотренных программой. Первый шаг. Надо создать условия, чтобы на продукты этой деятельности были установлены либеральные цены. Государство сегодня искусственно сдерживает цены. Шахтеру нужно отдать все, чего стоит его труд. Не вынуждать отрасль выступать донором для другой отрасли. Либерализация цен, с которой приходит новая экономическая выгода для перестройки экономики.

Вторая позиция. Мы должны направлять государственные средства в поддержку отраслевых программ, соответственно, и средства 5 млрд для угольного сектору. В следующем году она опять увеличивается.

Третье. Все хлопоты сегодня берет на себя государство. Колоссальную мобилизацию средств мог бы сделать украинский бизнес. Посмотрите на Польшу, Россию. В России нет ни одной государственной шахты. Мы только говорили о политике закрытия шахт и мало говорили о раскрытии интересов для самой отрасли. И нам нужно снять мешавшие преграды.

Четвертое. Ключевым вопросом должен стать вопрос как содержать шахту. Государство должно отвечать за безопасность производства. И в этом вопросе мы должны усилие сделать по формированию соответствующих институтов, обеспечить ведущими технологиями. Как показал опыт, системы спасения не всегда готовы к тем условиям, в которых происходит добыча угля. Стоит присоединить еще несколько десятков совокупных программ, которые дали бы ответ на то, как сделать экономику шахтного дела конкурентной и как сделать труд шахтера достойным затрат. В рамках этих параметров, которые заложены в программе, 2008 год будет переломным, знаковым, будет формироваться новая политика. Будет безусловный государственный приоритет, мы найдем понимание с национальным бизнесом, чтобы мобилизировать дополнительные усилия.

Что касается конкретного вопроса строящейся шахты, мы решаем его в 2008 году.

Полтава. Добрый вечер, Мишин, телевидение государственной облтелерадиокомпании. В Украине идет общегосударственный процесс кадровых назначений глав облгосадминистрации, чтобы исполнительную власть возглавляли представители тех сил, которые победили на парламентских выборах. 2008 год - 200-летия Гоголя. В Полтаве есть музей-заповедник Гоголя. Может ли этот музей войти в список национальных музеев-заповедников?

Я хотел бы, давая ответ на первый вопрос, сказать, что я не сторонник того, что исполнительная власть должна строиться по партийному принципу. Мы говорим о том, что эта система - это должно быть вне механизмов действия власти, вне процесса обеспечения жизни страны, если будем говорить всегда, где кто и когда победил, какая политсила - мы придем к тому, что преемственности в государственных вопросах серьезной не будет. Когда говорим о потребностях местной власти, наша магистральная дорога не политизация власти, а в центре вопроса – вопрос, который связан с ролью местного самоуправления. В первую очередь, ресурсы и функции должны отвечать самодостаточности уровня местного самоуправления. Еще договорились, что в этом ряду (три приложения к коалиционному соглашению) не являются доминирующими партийные характеристики заместителя министра, руководителей соответствующих учреждений, в том числе и государственных акционерных. Это те институты, которые должны возглавляться профессиональными людьми, которые могут не иметь партийной принадлежности, но имеют принципиальную профессиональность - это ключевая проблема, где мы находим полное понимание. Эта позиция была урегулирована с президентом, премьер-министром, поэтому так будем подходить и дальше по формированию кадровых вопросов министерств и ведомств.

Создание Национального музея Николая Васильевича Гоголя я поддержу. Мы готовимся к 200-летнему юбилею. Это особая дата и, кстати, последние два года - это годы, где много знаковых юбилейных дат будут. Мы сделаем общенациональную программу и в ее рамках будет соответствующая постановка вопроса. Я бы рассмотрел вопрос о придании статуса Национального именно Музею Гоголя. Ведь это и есть вопрос о национальном достоянии, построении нашей культурной истории. Это достойное имя и не будет проблем в таком решении поставленного вами вопроса.

- Вы уже думаете о президентской кампании. Шли ли переговоры с Тимошенко, может ли быть Яценюк вашим преемником?

- Юлия Владимировна присутствует... Могу вопрос адресовать ей. Для меня унизителен в любой постановке этот вопрос. Каждый человек в политике понимает, что ответ, кто будет президентом, решается не сегодня. Та команда, которая сложилась: и демократическое большинство, и демократическое правительство, и президент, который пришел от этих сил и выиграл выборы 2004 года, чтобы продемонстрировать новую работу демократических сил. О таком альянсе украинская демократическая коалиция думала много лет и сегодня - это шанс, и нужно успешно справиться. И я убежден, что команда справится успешно и доживем, чтобы давать более умный ответ, какие политсилы будут давать ответ о следующих президентских выборах. Сейчас должны продемонстрировать успешную работу правительства. А те отношения, которые есть сегодня, - я о них мечтал много лет и это я буду поддерживать, потому что это та работа, которая нужна Украине.

- Гончаренко Елена, «Украинские новости». Вчера на расширенном заседании Кабинета Министров Арсений Яценюк выразил инициативу просить Вас выступить с посланием к Верховной Раде о внутренних и внешних приоритетах развития государства. Намерены ли Вы это сделать и если так, то когда?

- Благодарю Арсения Петровича за то, что он затронул этот вопрос. Вы знаете, что это предусмотрено нормой Конституции. На сегодня такое обращение практически готово. Оно будет доработано в контексте бюджетного процесса и тех дискуссий, которые, надеюсь, завершатся в следующие два дня. Кроме того, мы доработаем его в контексте определенных гуманитарных и социальных инициатив. Завершив их формулировку, мы предложим обществу и парламенту обращения по принципам внутренней и внешней политики государства.

Это обращение может быть представлено во второй или третьей декаде января или же в начале работы следующей сессии парламента, то есть в феврале месяце.

- Симферополь. Добрый вечер! Анна Король, журнал "Автограф", который положил начало работе с многонациональным народом Украины, Виктор Андреевич, позвольте задать Вам два вопроса. Первый вопрос очень проблемный на Юге, об этом уже говорят на всю Украину - это наша Кинбурская коса, наши легкие, нетронутая природа. Мы очень боимся, что эти земли будут просто разбазарены. Скажите, пожалуйста, можно ли предоставить Кинбурский косе статус национального заповедника? И второй вопрос. Я, как и любой журналист, очень часто бываю в командировках по Украине. Богата наша земля, несчастны люди, обездолены крестьяне. В чем вы видите возрождение села? И как будет решаться этот вопрос после 1 января 2008 года?

- Я не знаю, сколько мне понадобится часов, чтобы ответить на Ваши вопросы, особенно на последний...

Что касается первого вопроса - за последние 10-12 месяцев я подписал несколько десятков указов о создании национальных парков и заповедников. Это основной путь, который препятствует разбазариванию территорий того или иного края. Конечно, я дам поручение на инициативу, которую Вы внесли, пусть ситуацию также изучат наши коллеги в Крыму, поработает власть Крыма. И, если это будет возможно, я сделаю все для того, чтобы этот вопрос был решен как можно больше. В этом вопросе Украина должна двигаться к общеевропейским стандартам, которые говорят, что национальными парками и заповедниками являются 14-18% территории среднестатистической европейской страны. В Украине сегодня эта цифра составляет 4-7%. Как видите, в этом мы отстаем. Сейчас разрабатывается проект указа о создании Национального парка в Херсонской пустыне, работает ряд поручений о предоставлении статуса Национального парка «Каменный лес» в Донецкой области, в работе еще несколько проектов. Думаю, правительство примет эти инициативы и подаст свои предложения в этом вопросе.

По вопросу, касающемуся села. Я отношусь к тем людям, которых родило село, и для меня это не только место рождения - это моя философия. Убежден, что село - это колыбель национальной традиции, культуры. Благодаря селу сегодня сохранен значительный пласт национальной культуры и особенно народного искусства. Убежден, что сегодня в селе находятся колоссально большие массивы нашей бытовой и обычной культуры, много других вещей, которые, собственно говоря, относятся к святости.

Но это эмоции. Если мы говорим о том, что нужно сделать, чтобы отстроить перспективы украинского села - это сложно не в плане формирования ответа, просто это разные направления работы, которые нужно согласовывать и задействовать. Некоторые я перечислю.

Первое - это земля. Наибольшее социальное богатство человека в селе - его земля. Но скажите пожалуйста, почему к этому богатству так относится Верховная Рада Украины, которая на протяжении последних лет несколько раз налагала мораторий на использование земли, запрещала е