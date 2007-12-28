Тимошенко не терпится отправить Черновецкого в космос

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что уже через несколько месяцев в Киеве будет избран новый мэр.

Об этом она заявила 27 декабря в программе «Я так думаю» на телеканале «1+1».

«Я думаю, что в ближайшие месяцы мэр Киева (Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ – УНИАН), как мечтают все киевляне, все-таки улетит в космос и будет нам оттуда посылать приветы и смотреть как там все происходит. Я уверена, что в столице Украины не может быть такого мэра, и такого уровня коррупции не может быть…», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также отметила, что после этого коалиция инициирует досрочные выборы мэра Харькова.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, Верховная Рада может решить вопрос с проведением досрочных выборов и мэра и горсовета столицы.