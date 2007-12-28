Тимошенко обещает гармонию с Россией

Украина будет для России прогнозированной страной, и в скором времени странам удастся построить гармоничные отношения.

Об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила 27 декабря в программе «Я так думаю» на телеканале «1+1».

«Я думаю, что мы будем для России и ПУТИНА прогнозированными. Мы знаем наши национальные интересы, мы о них очень заботимся. Мы их не сдадим ни за какие выборы и должности. В этом и есть ценность нашей команды для России», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Она призвала российские власти построить гармоничные отношения с Украиной. «…Давайте построим хоть раз надежные гармонические отношения, когда никому ничего не придется сдавать. Я, честно говоря, думаю, что такие отношения можно построить», - сказала премьер.

Она считает, что Россия устала от украинских политиков, которые дают обещания перед выборами, а потом исчезают с «политической арены».

Ю.ТИМОШЕНКО убеждена, что Украина и Россия должны сбалансировать свои интересы, провести инвентаризацию проблемных вопросов с учетом национальных интересов Украины. Она уверена, что ей удастся сделать так, чтобы обе страны почувствовали себя полноправными партнерами.

«Я не думаю, что нам нужна агрессия - нам нужен просто баланс», - подчеркнула глва правительства.