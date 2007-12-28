Яценюк раскрыл тайну: хороших бюджетов не бывает

В пленарном заседании Верховной Рады Украины объявлен перерыв на час - до 13.30.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам председателя ВР Арсения ЯЦЕНЮКА, этот перерыв необходим для окончательного согласования проекта постановления относительно голосования за проект Закона «О Государственном бюджете Украины на 2008 год» в первом чтении.

А.ЯЦЕНЮК, обращаясь к народным депутатам, заметил, что бюджет «не может иметь цветов, это закон о государственном бюджете для целой Украины, а не ее части».

По его словам, абсолютно понятно то, что «хороших бюджетов не бывает». При этом, заметил спикер, особенно это касается тех проектов бюджета, которые подготовлены «в чрезвычайно сжатые сроки».

А.ЯЦЕНЮК считает, что принятие этого проекта бюджета «является абсолютно техническим элементом».

По его словам, необходимо дать возможность правительству поработать два месяца для того, чтобы в марте получить «системный документ, который будет принят как новая редакция Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2008 год» в четком соответствии с Бюджетным кодексом Украины».

Председатель ВР заявил, что принятие этого проекта бюджета можно рассматривать с точки зрения сохранения макроэкономической стабильности.

Он также предупредил, что в заключительных положениях закона должно быть предусмотрено представление правительством программы своей деятельности, представление Государственной программы социально-экономического развития Украины и новой редакции бюджета в марте 2008 года.