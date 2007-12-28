Тимошенко «выгоняет» министров из Кабмина

Министры, работа которых будет безрезультатной, будут уволены с должностей.

Об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила 27 декабря в программе «Я так думаю» на телеканале «1+1».

«Для меня результат – это главный критерий оценки. Если мы не будем видеть результата вместе с обществом, значит, эти министры будут идти отдыхать, если результат будет, это основание переосмыслить качество такого чиновника», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр признала, что, в связи с отсутствием опыта работы, некоторые министры, возможно, сегодня «не выглядят безупречными». Вместе с тем, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в ее правительстве «вцепились в работу все», и ей пришлось запретить министрам работать после 22.00. «Я снова, как и в 2005 году, издала распоряжение, которым запретила министрам работать после 22.00… Выгнать невозможно – это я вам говорю. Это хороший знак, с одной стороны, а с другого надо рассчитать силы, чтоб не упасть на старте», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер сообщила, что, в отличие от 2005 года, когда ее Кабмин «схватился за тактику» – начал «закрывать дырки», в нынешнем правительстве «все начали со стратегии». Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что половину времени Кабмин будет заниматься тактикой действий, а половину – посвятит глубоким стратегическим реформам.