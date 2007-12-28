Павленко написал письмо Деду Морозу

Министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко ждет подарка от Деда Мороза на Новый год.

«Я вам открою секрет, на Новый год дарит подарки Дед Мороз. Я все записал, положил под елочку и жду. Веду себя хорошо, не делаю плохих дел и надеюсь, что Дед Мороз отзовется», – сообщил он.

По словам Павленко, его дети тоже последовали его примеру.

Он сообщил, что, скорее всего, он с семьей отметит этот Новый год в Киеве, так как из-за назначения его министром у него много работы и пришлось отказаться от забронированных номеров в туристическом комплексе «Буковель» (Ивано-Франковская область).

«Я с семьей в Киеве встречу, скорее всего. У меня был план празднования в Карпатах, даже есть заказанные номера в «Буковеле», но я уже от них отказался в связи с тем, что есть серьезная работа, так как это делалось несколько месяцев назад, возможно поедем туда в следующем году», – сказал Павленко.

Обычно новогоднюю ночь министр проводит дома за столом, где собирается вся его большая семья, сообщает Газета по-киевски.