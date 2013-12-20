Азаров не исключает банкротство Украины, если бы она подписала Соглашение с ЕС

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в прямом эфире программы Шустер Live на телеканале Интер.

«Что касается торговли с Евросоюзом, мы продаем меньше, чем покупаем на 11 млрд. Значит 11 млрд из страны должно уйти за год. Платежи по внешним долгам – примерно 6 млрд из страны должно уйти. Инвестиции – 5 млрд, торговля со странами Таможенного союза в случае введения этими странами протекционистский мер и отмена режима ЗСТ – это минус 15 млрд платежи за газ – минус 10, валютные резервы – около 20 млрд… Тем не менее, совершенно очевидно, что в этом варианте страну ожидало бы банкротство. Почему так сложилось именно в этом году? Потому что в этом году была крайне неблагоприятная внешнеэкономическая конъюнктура», - пояснил Азаров.

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Премьер подчеркнул, что торговля со странами Таможенного союза «в какой-то степени компенсировали вот эти потери».

«И вот мы перед подписанием Соглашения (об ассоциации – УНИАН) предложили нашим европейским партнерам обсудить эту ситуацию и помочь нам. Как попросили помочь? Ну, прежде всего, нам надо было сохранить наши валютные резервы, поскольку валютные резервы - это основа устойчивости нашей денежно-кредитной системы. Мы попросили: давайте договоримся с Международным валютным фондом о том, чтобы нам предоставили кредит для обеспечения устойчивости нашей валютной системы», - напомнил глава правительства.

МВФ, продолжил Азаров, выдвинул ряд условий, в том числе о повышении тарифов для населения и девальвации гривны.

«Подход математически, может быть, правильный, но экономически он привел бы к тому, что мы бы затянули пояс еще более глубоко, чем он бы сейчас. Поэтому мы отказались от такого рода помощи. Мы сказали: готовы принять, но на других условиях. Мы предложили ЕС компенсировать вот этот минус в нашей торговли, чтобы мы имели сальдо хотя бы нулевое. На этот вопрос мы не услышали ответ», - рассказал премьер-министр.