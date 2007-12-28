Кириленко и Кириленко подали проект закона об отмене неприкосновенности

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона об отмене депутатской неприкосновенности.

Законопроект «О внесении изменения в Закон Украины "О статусе народного депутата Украины", авторами которого является лидер фракции НУ - НС Вячеслав КИРИЛЕНКО и лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО, размещенный на сайте парламента.

В частности, законопроектом предлагается отменить статью 27 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины". Ею предусмотрено, что народному депутату гарантируется депутатская неприкосновенность на весь срок осуществления депутатских полномочий. Кроме того, депутат не может быть без согласия Верховной Рады Украины привлечен к уголовной ответственности, задержан или арестован. Обыск, задержание народного депутата или осмотр личных вещей и багажа, транспорта, его жилья или служебного помещения, а также нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции и применение других мер, которые в соответствии с законом ограничивают права и свободы народного депутата, допускаются лишь в случае, если Верховной Радой Украины даст согласие на привлечение его к уголовной ответственности, если другими способами получить информацию невозможно. Статьей также предусмотрено, что особенности порядка привлечения народного депутата к ответственности определяются Конституцией Украины, данным Законом и законом о Регламенте Верховной Рады Украины.