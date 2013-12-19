Россияне упрекают Путина за отобранные у них ради Украины $ 15 млрд

Россияне обвиняют Путина в том, что деньги на покупку украинских государственных облигаций он взял из Фонда национального благосостояния, сообщает ТСН.

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А это, отмечает оппозиционный политик Борис Немцов, - резерв, из которого должны выплачивать пенсии россиянам в случае снижения мировых цен на нефть.

Возмущает это и бывших министров экономики Григория Ясина и Андрея Нечаева. "Плата за лояльность все больше! За удовольствие не видеть Украину в ЕС надо платить", - отметил Нечаев на своей странице в Twitter.