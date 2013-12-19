Россияне упрекают Путина за отобранные у них ради Украины $ 15 млрд
02:49, 19 декабря 2013Политика
6376 0
В России далеко не все радуются договоренностям с Украиной о предоставлении в кредит $ 15 млрд, о чем 17 декабря договорились президент Украины Виктор Янукович и президент РФ Владимир Путин
Россияне упрекают Путина за отобранные у них ради Украины $ 15 млрд, фото прес-служби президента РФ
Россияне обвиняют Путина в том, что деньги на покупку украинских государственных облигаций он взял из Фонда национального благосостояния, сообщает ТСН.
По теме: Россия даст Украине 15 миллиардов долларов
А это, отмечает оппозиционный политик Борис Немцов, - резерв, из которого должны выплачивать пенсии россиянам в случае снижения мировых цен на нефть.
Возмущает это и бывших министров экономики Григория Ясина и Андрея Нечаева. "Плата за лояльность все больше! За удовольствие не видеть Украину в ЕС надо платить", - отметил Нечаев на своей странице в Twitter.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter