



О своем визите в Польшу Штайнмайер сообщил накануне во время церемонии вступления в должность, сообщает ИТАР-ТАСС .

"Уже в этот четверг я поеду в Польшу, чтобы вместе с нашими польскими соседями, которые знают об Украине больше чем все европейцы, подумать, что мы можем вместе сделать, чтобы преодолеть политическую блокаду в Киеве", - сказал он.

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По его словам, импульсом для принятия решения о таком быстром визите в Польшу было недавнее интервью президента Польши Бронислава Коморовского немецкой газете "Франкфуртер альгемайне цайтунг”.

В нем польский лидер поставил европейцам несколько вопросов, касающихся Украины.

"Речь идет о том, не слишком ли в Брюсселе пренебрегли слабостью Украины, потребовав слишком многого от Киева, оказавшегося перед выбором между Западом или Востоком", - пояснил министр.

"У меня нет ответов на эти вопросы, но я уверен, что мы должны их найти, прежде чем сможем помочь стабилизировать ситуацию в Украине", - заключил он.

Польское агентство печати /ПАП/ со ссылкой на источник в правительстве сообщило, что в Польшу в ближайшее время приедет канцлер ФРГ Ангела Меркель. Как ожидается, ее визит состоится после 6 января.