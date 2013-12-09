Немецкое правительство предлагает стать посредником в переговорах всех сторон противостояния в Украине

Как сообщает 5 канал, его пресс-секретарь Штефан Зайберт заявил, что Берлин находится в диалоге и поддерживает контакты с украинской властью на всех уровнях, а также с гражданским обществом и оппозиционными силами. Он также отметил, уже велись переговоры с лидером партии «УДАР» Виталием Кличко.

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Ранее министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле призвал украинское правительство воздержаться от применения силы против демонстрантов, а государственные структуры - защищать право на свободное выражение мнений и мирные собрания. С 4 до 6 декабря он находился в Киеве в рамках заседания ОБСЕ. Тогда Вестервелле пришел на Майдан Незалежности и пообщался с митингующими.