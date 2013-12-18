В Польше уверены, что Украина уже не хочет в ЕС

16:16, 18 декабря 2013
Политика
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Судьба Соглашения об ассоциации с Евросоюзом будет зависеть от Украины

Евросоюз / Фото : dispatchnewsdesk.com

Судьба Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом будет зависеть от украинской власти, которая сегодня демонстрирует неискреннее желание интегрироваться в ЕС.

Такое мнение корреспонденту УНИАН выразил советник Президента Польши Роман Кужняр.

"Сейчас четко видно, что Украина этого не хочет. То, что говорят ее представители, - все неискренне, потому что Киев не делает ничего, что подтверждало бы искренность этих деклараций", -сказал он.

Кужняр напомнил, что евроинтеграция дело добровольное. "Связывание себя с ЕС – дело добровольное. Каждый, кто связывает себя с ЕС, считает, что это для него полезно. Не ЕС присоединяется к Украине, а наоборот. И если Украина не хочет, то что мы можем сделать?", - подчеркнул он.

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По словам Кужняра, Евросоюз был готов пойти на значительные уступки для подписания соглашения на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе. По его словам, в нынешних условиях судьба документа находится исключительно в руках украинской власти. "Решение, воля, мяч - на стороне Киева", - сказал советник Президента Польши.

Он заметил, что теоретически сами украинцы массовыми акциями протеста могли бы вынудить власть подписать соглашение, однако назвал такой вариант маловероятным.

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