Еханурову не хватает денег для перевода армии на контракт

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ заявляет, что проект оборонного бюджета на 2008 год является несовершенным и не позволяет ускоренно начать переход армии на контрактный принцип комплектования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам, отвечая на вопрос УНИАН.

«Бюджет очень несовершенный и с точки зрения его объемов, и его составляющих. Я так думаю, что изменения и дополнения в бюджет, над которыми мы начали работать, позволят нам принять более-менее приемлемый бюджет», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ. По его словам, в этом проекте бюджета только на две трети учтено то, что нужно Минобороны.

«Если говорить о переходе на контрактную армию, то сегодня эти средства не предвидены», - подчеркнул министр, отметив, что сейчас идет напряженная работа, чтобы ни одна социальная льгота для силовиков не была снята.

Ю.ЕХАНУРОВ сообщил, что в проекте бюджета для Минобороны предусмотрено почти 10 млрд. грн. при том, что оборонный запрос составляет свыше 15 млрд. грн.

В то же время министр сказал, что когда по этому вопросу была дискуссия на заседании правительства, то было принято решение принимать бюджет в таком виде, чтобы можно было финансировать повышение социальных стандартов уже с января следующего года.

Как сообщал УНИАН, в проекте госбюджета на 2008 год для Минобороны предусмотрено 9,422 млрд. грн. (1,06% от ВВП), или около 60% от бюджетного запроса (15,7 млрд. грн.).