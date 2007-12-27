Комитет ВР поддержал кандидата на должность главы СБУ

Комитет Верховной Рады по вопросам безопасности и обороны поддерживает кандидатуру Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО на должность председателя СБУ.

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель комитета Анатолий ГРИЦЕНКО, соответствующее решение было принято сегодня на заседании комитета.

«Комитет поддержал Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО на должность председателя Службы безопасности», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

В то же время он отметил, что члены комитета во время обсуждения высказали обеспокоенность тем, что до сих пор законодательство, которое определяет деятельность СБУ, не приведено в соответствие с Конституцией Украины.

А.ГРИЦЕНКО отметил, что подготовка нового закона о СБУ будет одной из приоритетных задач комитета на следующей пленарной сессии.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес в Верховную Раду Украины представление о назначении В.НАЛИВАЙЧЕНКО председателем СБУ.

Сейчас В.НАЛИВАЙЧЕНКО является в.и.о. председателя СБУ.