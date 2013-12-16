Совет ЕС готов подписать соглашение с Украиной в случае выполнение Киевом всех требований

Совет Европейского Союза на уровне министров иностранных дел 28 стран - членов ЕС подтвердили готовность Евросоюза подписать Соглашение об ассоциации с Украиной, как только Киев будет готов выполнить все требования.

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел заявила Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон.

"Министры подтвердили сегодня готовность ЕС подписать Соглашение об ассоциации с глубокой и всеобъемлющей зоной свободной торговли, как только Украина будет готова и когда условия будут выполнены", - сказала Эштон.

"Мы верим, что Соглашение является лучшим способом преодолеть краткосрочные вызовы, потому что только факт подписания соглашения даст мощный сигнал международным рынкам и финансовым институтам и станет планом политических и экономических реформ для долговременного развития Украины", - добавила Эштон.

Она также сообщила, что министры стран ЕС считают диалог между властью и оппозицией в Украине лучшим сценарием выхода из политического кризиса, а также отметила, что украинское общество поддерживает подписание Соглашения об ассоциации с ЕС.

Кроме того, Эштон заявила, что министры иностранных дел стран ЕС выступают за право украинцев на свободу собраний и высказываний, а также призвала освободить всех арестованных участников Евромайдана и провести расследование случаев избыточного применения силы против протестующих в Киеве в конце ноября.

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Как сообщал УНИАН, 21 ноября правительство своим распоряжением приостановило работу над Соглашением об ассоциации с ЕС, что привело к волне протестов в Украине, которые продолжаются до сих пор.

15 декабря комиссар ЕС по расширению и Европейской политики соседства Фюле написал в Twitter: "Слова и действия Президента и правительства относительно Соглашения об ассоциации все дальше и дальше расходятся. Их аргументы не имеют ничего общего с реалиями. Сказал вице-премьеру Арбузову в Брюсселе и после, что дальнейшие переговоры поставлены в зависимость от четкой преданности подписанию (соглашения). Работа прекращена, ответа не получил".