Пилипишин считает, что на 223 округе прошли цивилизованные выборы

Об этом политик заявил на брифинге.

«Во-первых, хочу поблагодарить всех, кто пришел на выборы. Это высшая степень проявления демократии и свободы волеизъявления! Я бы хотел поблагодарить свою команду, семью и друзей за поддержку, которую они оказывали за последний год и, в частности, последний месяц», - заявил он.

Пилипишин также поблагодарил своих оппонентов за «достаточно ровные и цивилизованные выборы».

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«Очевидно, что мы выиграли эти выборы (исходя из предварительных результатов). Тем не менее, хочу еще раз подчеркнуть, что мы ждем официальных результатов для подтверждения наших подсчетов», - сказал кандидат.

Политик подчеркнул, что шел на выборы с призывом отставки правительства, возврата к парламентско-президентской форме правления, проведения всеукраинского референдума по вопросу внешнеполитического выбора украины и перевыборам всем ветвей власти.

«Своим избирателям и всем жителям района и столицы хочу сказать, что не важно, каким будет сегодняшний результат-это начало долгого пути к изменению нашей страны к лучшему. Мы должны немедленно найти решение национальному кризису. Мы должны быть едины как одна нация, которая знает, как вести диалог и преодолевать внутренние разногласия», - подытожил политик.