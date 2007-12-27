Янукович припомнит Тимошенко каждого уволенного чиновника

Наша обязанность – остановить кадровые чистки, развязанные нынешней властью, – заявил лидер Партии регионов Виктор Янукович на заседании оппозиционного правительства в четверг. Об этом сообщает сайт ПР.

Необходимо привлечь внимание всех общественных организаций к фактам увольнения служащих по политическим мотивам, – сказал Виктор Янукович. – Обратиться в европейские институты – с тем, чтобы заострить внимание на действиях так называемых демократов, которые пытаются ввести лжедемократию, отбросить нас в прошлое – в 2005 год – вновь реприватизация, вновь политические преследования. Эти методы были осуждены всем миром.

Лидер Партии регионов, глава оппозиционного правительства Виктор Янукович поручил министру юстиции в оппозиционном правительстве Александру Лавриновичу проверить факты увольнения госслужащих по политическим мотивам.

Такую проверку необходимо осуществить по всем направлениям, – подчеркнул Виктор Янукович.