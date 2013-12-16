В ПР придумали формулу стабилизации власти в Украине

«Депутаты дали жесткую оценку действиям министров, которые непрофессионально подготовили документы, необходимые для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, проявлениям коррупции на местах. Глава партии, Премьер-министр Николай Азаров предупредил министров о персональной ответственности за любые факты проявления коррупционных действий в министерствах, ведомствах на местах, находящихся у них в подчинении. Премьер-министр принципиально согласен с оценками, которые прозвучали в выступлениях ряда народных депутатов», - заявил политик.

«Что касается настроений во фракции, то депутаты, понимая сложную обстановку в стране, кризисную ситуацию в экономике, пришли к единому мнению - формулой стабилизации может служить только единство фракции, большинства в парламенте и Правительства Николая Азарова», - отметил народный депутат.