Поддерживает ли Украина Яценюка-спикера (опрос)

50% граждан Украины одобряют избрание Арсения ЯЦЕНЮКА на должность Председателя Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией «ФОМ-Украина», которые представил сегодня в Киеве генеральный директор компании Александр БУХАЛОВ.

При этом 23,5% респондентов не одобряют избрание А.ЯЦЕНЮКА спикером, а 26,6% украинцев затруднялись с ответом.

А.БУХАЛОВ также отметил, что 44,6% опрошенных выразили убеждение, что процесс избрания спикера проходил демократически, 24,2% респондентов считают, что не демократически, 17,6% - ничего об этом не знают, а 13,7% - трудно ответить.

Исследование проводилось 14-23 декабря методом интервью по месту жительства респондента. В опросе приняли участие 2 тыс. респондентов из 160 населенных пунктов Украины. Погрешность составляет 2,2%.