Завтра в Москве могут подписать протокол между «Газпромом» и «Нафтогазом» по поводу цены на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в понедельник на брифинге заявил лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов.

Он подчеркнул: «Подготовлен протокол для подписания между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в котором стоит вопрос о цене на газ.

При этом он добавил, что на сегодняшний день конкретная цена не определена, она будет решаться в рамках подписания данного протокола непосредственно сторонами, которые договорятся об этой цене.

Ефремов отметил, что «подход такой - это цена не должна быть выше европейской цены», она должна учитывать те договоренности, которые были ранее и учитывать транспортировку газа по территории Украины.

Ефремов сказал, что эту цену можно будет узнать после переговоров, «послезавтра или завтра вечером».

Он также подчеркнул, что готовится к подписанию документ о возобновлении кооперации между Украиной и Россией.

Ефремов подчеркнул, что «никакой политической составляющей» в переговорах нет, а будут решаться экономические вопросы.

Он отметил, что на переговорах не буде рассматриваться вопрос об участии «в том или ином институте».

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров ранее заявлял, что во время встречи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина 17 декабря в Москве ожидается подписание документа, позволяющего снизить уровень цены газа для Украины до среднеевропейского.

Премьер отметил, что на сегодняшний день Украина значительно сократила объем закупок российского газа, а Россия, в свою очередь, значительно сократила транзит газа через Украину.

Сокращение транзита, по словам премьера, привело к тому, что украинская ГТС «по сути стала приносить Украине убытки и стала нерентабельной».

Напомним, средняя цена газа, который Украина импортировала в ноябре 2013 года (средняя таможенная стоимость импортного природного газа), по сравнению с октябрем снизилась на 4% - до 395 долл. за тысячу кубометров.

Среднегодовая цена на российский газ, заложенная в государственном бюджете на 2013 год, составляет 421 долл. за тысячу кубометров.

По словам министра энергетики Эдуарда Ставицкого, в 2014 году средняя цена на импортный газ, заложенная в госбюджет, будет на 10-15% ниже, чем в 2013 году. Однако на данный момент, как отметил министр, вопрос с ценой на газ остается открытым из-за незавершенных переговорных процессов с российским газовым монополистом компанией «Газпром».