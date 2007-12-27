Ющенко рассказал, чем грозит четвертый мораторий на продажу земли

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает важность принятия в течение первого полугодия 2008 года комплекса законов, касающихся продажи земли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня, представляя аппарату Совета национальной безопасности из обороны нового Секретаря СНБО Раису БОГАТЫРЁВУ.

“Нет перспективы в развитии аграрных отношений до тех пор, пока мы не решим движение земли”, - сказал Президент. Он напомнил, что “страна подходит уже к четвертому мораторию на продажу земли (мораторий на продажу земель сельхозназначения заканчивается 1 января 2008 года – УНИАН), и за этим стоят не национальные интересы, а консервирование теневой схемы оборота земли”.

По словам В.ЮЩЕНКО, позиция тех, кто хочет оставить такое положение вещей является неконструктивной. Он подчеркнул, что когда речь идет о снятии моратория на продажу земли, следует в первую очередь принять все законы, которые существуют в этой области. По его словам, законодательно должны быть поставлены предохранители относительно сохранения назначения сельскохозяйственной земли, а в случае необходимости - ограничение на куплю земли иностранцами.

При этом В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что в Украине есть возможность покупать любые активы, кроме земли и это является дискриминацией права собственности и нарушением конституционных прав.