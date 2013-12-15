В Николаевской области на округе №132 явка избирателей на 10.00 составила 7%

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные официально огласила Центральная избирательная комиссия в 12.19.

При этом наблюдатели Гражданской сети ОПОРА со ссылкой на окружком сообщают, что, по данным на 10.00, на округе проголосовали 10 556 человек, что составляет 7,5% избирателей.

”Наиболее высокая явка наблюдалась в Братском и Арбузинском районах - там проголосовало 13,8% и 11,3% избирателей соответственно, самая низкая - в городе Первомайск, где проголосовало 3,5% избирателей”, - сообщает ОПОРА.

Гражданская сеть со ссылкой на председателя окружной избирательной комиссии №132 Юрия Моргуна сообщает, что голосование идет с одинаковой интенсивностью, но , например , в Первомайске избирателей больше, чем в районах, поэтому общие проценты по явке выглядят именно так.

Как сообщал УНИАН, около 400 сотрудников милиции привлечены к охране общественного порядка на территории Арбузинского, Братского, Врадиевского, Кривоозерского и Первомайского районов Николаевской области, которые входят в состав избирательного округа №132 на повторных выборах в Верховную Раду 15 декабря.