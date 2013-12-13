Министры иностранных дел ЕС поочередно будут посещать Украину для мониторинга ситуации

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом журналистам заявил высокопоставленный европейский дипломат, который пожелал, чтобы его не называли, комментируя подготовку к заседанию Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, которое должно состояться в понедельник, 16 декабря, в Брюсселе.

"Идея заключается в постоянных визитах в Украину, поочередном пребывании в Украине на ротационной основе. Сейчас будет представлено литовское президентство в ЕС, и министр иностранных дел Литвы в Киеве. Верховный представитель Эштон будет мотивировать министров иностранных дел ЕС ехать в Украину, чтобы сделать присутствие Европейского Союза там постоянным", - сказал дипломат журналистам.

Он добавил, что министры иностранных дел стран ЕС обсудят вопрос "Восточного партнерства" и Украины на своем Совете в понедельник под председательством Верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон.

"Идея постоянного пребывания заключается в том, чтобы показать, что мы продолжаем следить за событиями очень пристально, чтобы показать нашу заинтересованность, присутствие. Украина заявляет, что хочет более тесных отношений с Европейским Союзом. И мы хотим приблизиться к ней. И наилучшим путем было бы наше постоянное присутствие в Украине для того, чтобы иметь диалог", - добавил дипломат.