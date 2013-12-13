Евросоюз в любой момент готов подписать Соглашение об ассоциации с Украиной – Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк.

Яценюк сообщил, что сегодня оппозиция имела видеоконференцию с европейскими партнерами, а именно - с еврокомиссаром Штефаном Фюле. Во время этого разговора обсуждалось, что необходимо Украине в краткосрочной перспективе.

По словам Яценюка, ЕС на базе данных, которые подтверждены и будут проверены специалистами Евросоюза, готов оказать макрофинансовую помощь для стабилизации экономической ситуации. В то же время, сказал Яценюк, правительство Украины до сих пор не предоставило ни одной четкой цифры.

“Сейчас проходят переговоры украинского правительства с Европейской комиссией. Мы, как оппозиция, выразили свое виденье, что мы видим необходимым для Украины до конца текущего года. Бюджета не хватает около 40 млрд грн на этот год и, по разным оценкам, от 10 до 12 млрд долларов - на следующий год”, - сказал Яценюк.

По его словам, это средства, которые должны в первую очередь быть получены от Международного валютного фонда в том случае, если правительство Украины готово проводить экономические реформы и готово предпринимать шаги для стабилизации финансовой и экономической ситуации в Украине.

“Европейский Союз нас заверил, что в любой момент готов подписать соглашение. Европейский Союз нас заверил в том, что если будут достоверные данные о том, какой объем средств необходим для стабилизации макрофинансовой ситуации в Украине, то ЕС будет рассматривать возможность предоставления такой помощи”, - сказал он.

Как отметил Яценюк, ключевой инвестор и ключевой финансовый институт, который может помочь Украины, - это Международный валютный фонд.

“Также неоднократно заявлял о том, что он готов оказать соответствующую помощь Украине, и вчера Кристин Лагард (исполнительный директор Международного валютного фонда - УНИАН) сделала официальное заявление о готовности МВФ вести переговоры и оказывать соответствующую помощь”, - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря Лагард заявила о готовности МВФ финансово помочь Украине, но отметила, что украинское правительство должно выполнить ряд требований, в частности провести реформу ценообразования на энергоносители и реформу в валютной сфере.