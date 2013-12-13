В столичном Доме офицеров забаррикадировали военных - "Удар"

Об этом сообщил народный депутат от "Удара" Роман Чернега, цитирует его пресс-служба.

"Они забаррикадировались, забрали у руководства Дома офицеров печать. Похоже на то, что власть готовит очередные провокации. Сейчас на "титушек" могут повесить европейские ленты и устроить штурм Дома офицеров", - сказал Чернега.

Он отметил, что никто из присутствующих на Майдане активистов не заинтересован в любом штурме и подчеркнул, что в центр столицы съехались люди со всех уголков Украины, чтобы принять участие исключительно в мирном протесте в поддержку своего права жить в демократической европейской стране.

Как известно, ранее министр обороны Павел Лебедев заверил, что Вооруженные Силы Украины не привлекаются к политическим акциям, которые проводятся в городе Киеве.