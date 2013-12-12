Тягнибок: выборы Рады и президента должны проходить по новому законодательству и с новой ЦИК
Лидер партии «Свобода» Олег Тягнибок отмечает, что досрочные выборов парламента и президента должны проходить по новому избирательному законодательству и с новой Центральной избирательной комиссией.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая перед митингующими на Майдане Независимости.
«Досрочные выборы должны происходить при других совершенно условиях, чем сегодня. Для чего нам с вами идти на другие выборы, если тот же закон, если те же «махлевщики» будут считать. Не пойдет так. Нам нужно новое избирательное законодательство, нам нужен новый состав ЦИК», - сказал он.
Тягнибок также выразил мнение, что новым должно быть руководство и Национальных телерадиокомпаний и не должно быть цензуры «как они это очень часто делают».
«При таких условиях мы можем соглашаться на другие досрочные выборы», - сказал депутат.
Кроме того, отметил Тягнибок, митингующие должны сохранять Майдан, что создаст давление на власть, и блокировать при необходимости административные здания, суды, прокуратуры по всей Украине.