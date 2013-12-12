Тягнибок: выборы Рады и президента должны проходить по новому законодательству и с новой ЦИК

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая перед митингующими на Майдане Независимости.

«Досрочные выборы должны происходить при других совершенно условиях, чем сегодня. Для чего нам с вами идти на другие выборы, если тот же закон, если те же «махлевщики» будут считать. Не пойдет так. Нам нужно новое избирательное законодательство, нам нужен новый состав ЦИК», - сказал он.

Тягнибок также выразил мнение, что новым должно быть руководство и Национальных телерадиокомпаний и не должно быть цензуры «как они это очень часто делают».

«При таких условиях мы можем соглашаться на другие досрочные выборы», - сказал депутат.

Кроме того, отметил Тягнибок, митингующие должны сохранять Майдан, что создаст давление на власть, и блокировать при необходимости административные здания, суды, прокуратуры по всей Украине.