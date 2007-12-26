Ехануров купил себе подарок на Новый год
22:30, 26 декабря 2007Политика
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Министр назвал украшением праздника двух внучек
Министр обороны Юрий Ехануров приобрел себе подарок на Новый год - сумку для компьютера.
"Я себе подарок уже сделал - приобрел сумку для компьютера, особую, которую можно бросать. Там внутри ремни и она позволяет много документов туда вкладывать", - отметил Ехануров.
Он сказал, что намерен встречать Новый год в Киеве в кругу семьи. Он назвал главным украшением праздника двух внучек - 6-летнюю Ольгу и 5-летнюю Татьяну.
Ехануров отметил, что самой сложной подготовкой на Новый год для него оказалось найти подарки, заказанные внучками. "Заказали сани, запряженные оленями, и чтоб там сидел Дед Мороз на сидении. Нашли. Но оказалось, это было не так уж просто", - сказал Ехануров.
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