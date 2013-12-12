В Ровно активисты пытались остановить отправку милиционеров на Киев

Как сообщил УНИАН координатор ривненского Евромайдана Виталий Примак, активисты случайно узнали о намерении отправить милиционеров в Киев якобы для охраны правопорядка. Сразу после этого 4 активиста в сопровождении съемочной группы "ТСН" отправились в горотдел милиции.

Там они встретили около 40 правоохранителей, которые готовились сесть в автобус.

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Активисты и журналисты начали спрашивать: "Почему такое количество бойцов ППС находится в этом месте?", "Действительно ли их откомандируют в Киев?", "Сколько времени они пробудут в Киеве?", "Какие приказы там будут выполнять?".

После этих вопросов и внимания камер милиционеры разделились на небольшие группы и попытались скрыться.

В то же время, как сообщила сегодня на брифинге руководитель сектора связей с общественностью УМВД Украины в Ривненской области Тамара Лысенко, группа сотрудников патрульно-постовой службы все-таки выехала вчера на Киев. Ее задача – заменить ривненскую группу работников ППС, которые в настоящее время работают в Киеве.

По убеждению пресс-секретаря милиции Ривненской области, местные милиционеры не будут избивать людей на Майдане в Киеве.