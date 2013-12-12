Силовики на Банковой рассказали, что для них хуже стояния на морозе

В Киеве на улице Банковой, где находится Администрация президента, баррикад митингующих нет. Учреждение охраняют бойцы внутренних войск Украины.

Как говорится в сюжете ТСН-Ранок, силовики сменяют друг друга каждые два часа. Им запрещено греться чаем и кофе. Однако они не уклоняются от общения с прессой и митингующими.

Силовики признались, что для них самое тяжелое - это "стоять против народа".

Напомним, что вчера Евромайдан под КГГА призвал силовиков вспомнить присягу на верность украинскому народу.